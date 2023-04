Grands Reportages du 22 avril 2023 - Croisières : Larguez les amarres - Episode 2

Le secteur de la croisière a bien failli sombrer pendant la pandémie, mais il repart de plus belle ! Les compagnies rivalisent d'ingéniosité pour proposer de nouvelles formules à leurs clients. Croisières fluviales, maritimes ou en voilier, les équipes de "Grands reportages" ont silloné les mers et les océans du monde pour raconter cette renaissance dans une série exceptionnelle de quatre épisodes. Du paquebot de 5 000 personnes en Méditerannée, à l'embarcation en bois sur le Rio Negro, nous suivrons clients et membres d'équipages, sur six bateaux et six destinations extraordinaires, dans leurs missions parfois presque impossibles, pour faire de ces voyages embarqués, le souvenir d'une vie.