Grands Reportages du 22 février 2020 - De Venise à Rio et Dunkerque, l'univers fou du Carnaval

Un reportage de Lolita RivéImages : Timothée Dereix, Anne-Laure Desarnauts et Florent GenieysSon : Matthieu Daude et Laurent LégliseMontage : Vincent Tardif / Elephant & Cie Tous les ans au mois de Février, les carnavals sèment la fête dans les villes du monde entier. Parmi les plus célèbres : l’exubérante Rio, l’intrigante Venise et la délirante Dunkerque… Ces trois villes ont en commun d’attirer des millions de visiteurs pour un carnaval mondialement connu. Mais attention, chacun a ses habitués, ses codes et ses coutumes… Plongée dans l’univers fascinant des passionnés de carnaval.