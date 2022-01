Grands Reportages du 22 janvier 2022 - Justice express

Un reportage de Nicolas MoscaraImages : Axel Charles-Messance, Richard Monrobert, Julien Nativel et Nicolas MoscaraMontage : Dominique MorteauProduction : Elephant docCes dernières années, la justice a dû faire face à une avalanche de dossiers. Affaires familiales, délits routiers, violences, trafics… Plus question pour les tribunaux d’ouvrir à chaque fois une instruction et d’y passer des mois, voire des années. La justice s’est donc adaptée : rappels à la loi, plaider-coupables, comparutions immédiates... Des procédures alternatives et simplifiées sont mises en place pour éviter l’engorgement des tribunaux, mais elles ne font pas toujours l’unanimité… Alors dans l’urgence, sommes-nous bien jugés ? A titre exceptionnel, nous avons eu l’autorisation de filmer dans le secret du tribunal d'Epinal, ses salles d'audience, ses geôles, le bureau du procureur, pour voir comment est rendue cette «justice express».