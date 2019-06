Grands Reportages du 22 juin 2019 - Les nouveaux Robinson

De plus en plus de Français plaquent tout et changent de vie. Mais certains d’entre eux choisissent de partir vivre loin de tout, au bout du monde. Passer d’une grande ville à de vaste espaces, d’une vie à mille à l’heure à un isolement total, d’un métier de cadre à celui d’agriculteur, sur une île au large de la Bretagne, une région perdue au nord du Brésil ou même sur un atoll des Maldives. Ce sont les "nouveaux Robinson", aventuriers modernes, en couples, entre amis ou en famille, ils veulent aller à contre-courant, être plus proches de la nature et vivre avec d’autres valeurs. Pendant près d’un an, une équipe de Grands reportages a suivi ces changements de vie pour le moins radicaux.