Grands Reportages du 22 novembre 2020 - Mariages démesurés à la mode Bollywood

Un reportage de Clément Gargoullaud, Laetitia Rossi et Yérinne Park Images : Jean Barrère et Camille Le Pomellec Montage : Céline Michel Production : Babel Press L’Inde est le pays des mariages fastueux. Bien souvent arrangées par les familles, les unions se doivent d’être scellées dans la fête… et toute la région doit en entendre parler. Il n'est pas rare de voir des familles dépenser plus d’un million d’euros dans des réjouissances, d'inviter des milliers de personnes pour plusieurs jours de célébrations mirifiques dans les palais des anciens maharajas ou dans les hôtels cinq étoiles de la baie de Monaco. En coulisses, les organisateurs "tapent" de plus en plus fort, de plus en plus haut. Parmi eux, des Français sont devenus des références, des "wedding planers" reconnus dans toute l’Inde pour la qualité des mariages et des fêtes qu’ils proposent. Pendant un an, une équipe de Grands reportages est entrée dans l’univers incroyable de ces mariages à la mode Bollywood.