Grands Reportages du 23 juillet 2022 - Au voleur !

Images : Candice Baudin, Charles Maumy et Anthony Binst En France, un demi-million de personnes sont victimes d’un cambriolage ou d’une tentative, chaque année. Cela représente un toutes les 90 secondes. Les montants des vols ne sont pas forcément importants, mais l’intrusion, elle, est toujours traumatisante. Depuis quelques années, un mode opératoire inédit s’est développé : le “home jacking”. Les malfaiteurs pénètrent dans les logements, parfois armés, en présence des habitants. En 2019, on a recensé quatre mille “home jacking”, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Nous avons suivi des victimes de ces agressions de haut-vol et les forces de l’ordre qui enquêtent, pour retrouver les malfrats. Des enquêtes difficiles : seulement 20% des affaires sont résolues.