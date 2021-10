Grands Reportages du 23 octobre 2021 - Devine où on va dîner ce soir ?

Un reportage de Delphine CoutinImages : Maxime Liogier, Raoul Seigneur et?Franck TusoliniMontage : Vincent LigerProduction : Elephant adventures Manger au restaurant, en apparence rien de plus banal ! Et pourtant, certains établissements arrivent à proposer à leurs clients une expérience extraordinaire dans des décors hors du commun. Une équipe de Grands reportages a suivi des restaurateurs insolites qui se sont installés là où on ne les attend pas : dans une ancienne mine de sel, au Mont-Saint-Michel, au fond d'une grotte ou dans les nuages… Tous les moyens sont bons pour surprendre les clients mais attention, l'entreprise peut se révéler périlleuse !