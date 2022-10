Grands Reportages du 23 octobre 2022 - Disparus sans laisser de trace

Un reportage de Pierre-Emmanuel Luneau-DaurignacImages : Anatole Toulouzan, Florianne Amblard et Adèle PrugnaudMontage : Stéphanie PorteProduction : Les productions du moment"Je sors chercher des cigarettes…" et il ne revient jamais. Chaque année, plus de 40 000 personnes disparaissent «sans laisser d’adresse». Si les trois-quarts sont retrouvés rapidement, dix mille disparaissent réellement. Pour leurs proches, cette absence est un calvaire. Comment vivre sans savoir si un être cher est décédé ou bien s’il a voulu couper les ponts avec les siens ? Comment se reconstruire avec un point d’interrogation au cœur de son existence ? Et surtout, comment le retrouver ?