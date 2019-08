Grands Reportages du 24 août 2019 - Les nouveaux camelots

Un reportage de Paul LabrosseImage : Charles Maumy, Jérôme Weisselberg, Ludovic Tourte, Arnaud Mouillevois, Steven PaillerMontage : Alexandra Diaz et Benoit SauvageProduction CAPA Ils sont les stars des foires et des salons. On les appelle camelots, démonstrateurs ou bonimenteurs. Ils captivent les visiteurs, les font rire et les étonnent. Sur leurs stands, des objets insolites et qui peuvent sembler désuets... avant qu'ils ne vantent leurs mérites ! Car après une démonstration, le "balai sorcier", la "ceinture boa" ou le "chiffon bambou" deviennent des incontournables dans la panoplie de la ménagère !Comment les camelots font-ils pour convaincre presque à tous les coups ? Ou trouvent-ils leurs objets toujours plus fous ? Que sont-ils prêts à sacrifier pour aller au bout de leurs rêves de grandeur ? Pendant plusieurs semaines une équipe de " Grands Reportages " a suivi certains d'entre eux dans des moments charnières de leurs vies…ils nous révèlent leurs secrets de camelots.