Grands Reportages du 24 avril 2021 - Le casse-tête des maisons de familles

Un reportage de Camille RoperchImages : Charles MaumyMontage : Eric Paget et Vincent GobertCapaDe nombreux Français héritent de maisons de leurs aînés. Lieux de mémoire, patrimoine transmis de génération en génération, ces demeures sont souvent la pierre angulaire d’une histoire familiale. Un endroit où l’on peut réunir chaque année tous ses proches, pour les grandes et les petites occasions : vacances, repas de fêtes, retrouvailles. Un lieu chargé de souvenirs et d’émotions. Mais les maisons de familles peuvent aussi devenir des charges financières, un héritage encombrant dont il faut parfois se séparer, souvent à contrecœur.