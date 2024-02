Grands Reportages du 24 février 2024 - Les Enfoirés : 35 ans déjà…

Pour leur 35è anniversaire, les Enfoirés ont réuni à Bordeaux plus de 50 artistes. "C’est un anniversaire que nous aurions aimé ne pas fêter ."dit Patrick Bruel , présent depuis 1994 dans la troupe . Plus que jamais, les Restos du cœur ont besoin des Enfoirés, car les chiffres sont alarmants. L’an dernier, 171 millions de repas ont été servis. C’est une hausse de plus de 20% par rapport à 2022. Parmi les bénéficiaires, 125.000 enfants de moins de 3 ans ! Durant une semaine, les équipes de Grands Reportages ont plongé dans les coulisses de ce grand rendez-vous pour partager les doutes , mais aussi les fous rires de cette troupe pas comme les autres .