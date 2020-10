Grands Reportages du 24 octobre 2020 - Croisières et bateaux XXL

Un reportage d’Anais Ciura et Pauline Giraudy Images : Ivan Bucchiotty, Antoine Schmidt et Erik WoringerMontage : Pierre-Yves Largement et Rodolphe ZagouryProduction : TF1 Production C’est le plus grand paquebot d’Europe. Avec ses 65 mètres de haut et ses 315 mètres de long, le Bellissima, peut accueillir jusqu’à 5 600 passagers. Chaque samedi, il quitte son port d’attache à Marseille pour sept jours de navigation en Méditerranée, le long des côtes italiennes. A bord, quatre piscines, une salle de sport, un bowling, un parc aquatique et même une troupe du Cirque du Soleil qui, chaque jour, assure deux représentations, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais jongler ou faire des acrobaties dans un navire qui parfois tangue, ça peut relever de l'exploit ! Embarquement immédiat pour une semaine de croisière pas comme les autres.