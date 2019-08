Grands Reportages du 25 août 2019 - Prison de femmes

Un reportage d’Eric Lemasson Images : Alexandre Gosselet, Eric Lemasson et Grégoru Iodice Montage : Alexandre GosseletLes productions du moment Le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes est la plus grande prison pour femmes d'Europe. Son architecture particulière confère à cette vieille prison des allures de couvent. Hormis un petit quartier "maison d'arrêt", l'établissement a vocation à accueillir les longues peines. La plupart des femmes qui y sont détenues ont commis des crimes. Exceptionnellement, une équipe de " Grands Reportages " a été autorisée à filmer ces détenues à visage découvert. Elle a recueilli, pendant six mois, la parole de ces femmes condamnées à de très longues peines.