Grands Reportages du 25 avril 2020 - Je marche donc je suis

Un reportage de Linda Huré et Philippe Fontalba Quinze millions de Français pratiquent la randonnée pédestre. Une paire de chaussures au pied et hop, c’est parti pour une journée de balade au cœur de paysages uniques… Entre balade en bord de mer, excursion dans les Alpes ou trekking dans le désert Marocain, Nous avons suivi quelques adeptes de la randonnée. Tous partagent le même amour de la nature et le gout de l’effort physique. Portrait de ces passionnés de la marche à pied, de 7 à 77 ans…