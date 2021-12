Grands Reportages du 25 décembre 2021 - Quels réveillons !

Un reportage de Laura Chemouny, Célia Londos, Lyane Sylvestre et Elodie Tinel-TerdjmanImages : Mathias Denizo, Cédric Fouré, Mathieu Huou, Benoît Marsollier, Antoine Schmidt et Jérôme WeisselbergMontage : Rodolphe ZagouryProduction : TF1 ProductionLa Saint-Sylvestre est la fête la plus célébrée au monde ! Partout on s’embrasse, on danse, on trinque… Chaque année, quelques français décident de fêter «le réveillon de leur vie» : un réveillon atypique, à la recherche de traditions et légendes, un réveillon au bout du monde. Les équipes de Grands reportages ont suivi quatre couples depuis les paysages immaculés et figés par le froid de Laponie jusqu’ aux îles perdues et sauvages de Colombie en passant par les dunes du désert marocain. Ils s’apprêtent tous à célébrer un réveillon... inoubliable !