Grands Reportages du 25 octobre 2020 - Convois exceptionnels et routes de l'extrême

Un reportage de Benoîte JuneauxImages : Grégory Scié, Lucas Robin et Adèle PrugnaudTimothée Dereix, Vincent Huchot, Richard Montrobert, Pierre TeulièresMontage : Virginie Bernard, Patrice LaidinProduction : Durite Productions Chaque jour, des professionnels se chargent de transports hors du commun. Course contre la montre pour transplanter un cœur, convoi XXL pour transporter un catamaran de sept mètres de large, ou numéro d’équilibriste pour déplacer des troncs d’arbres de plus de vingt mètres sur des routes vertigineuses : le quotidien de ces as du volant est semé d’obstacles et de dangers. Qu’importe la destination, ces convoyeurs de l’extrême doivent apprendre à gérer leur stress pour mener à bien leurs missions. Nous les avons suivis durant six mois tout au long de leurs voyages exceptionnels.