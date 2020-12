Grands Reportages du 26 décembre 2020 - Bijoux, cailloux, la traque des pierres précieuses

Un reportage d’Anastasia SampsidisImages : Robert Iseni, Candice Baudin et Vincent HuchotMontage : Nicolas ReyKM Production Portés autour du cou, au poignet ou au doigt, les bijoux fascinent depuis des siècles. Mais pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans l’ombre pour les faire briller, c’est un défi quotidien. Des mines du Kenya où se cache la Tsavorite, jusqu’aux salles de ventes prestigieuses où transitent les plus belles pierres du monde, en passant par les ateliers de fabrication, pendant plus de six mois, les caméras de Grands reportages ont suivi des passionnés dans leurs fabuleuses quêtes de pierres précieuses et de bijoux.