Grands Reportages du 26 janvier 2020 - Les routes du commerce

Un reportage de Loraine Canayer et Anastasia SampsidisImages : Florent Hayet, Candice Baudin et Marie-Laure GautierMontage : Emmanuel CharierrasProduction : KM Il y a en pour tous les goûts : salon de beauté, de coiffure, magasin de vêtements, épicerie ou même toilettage pour chien… Les commerces ambulants ont la cote. On les croyait démodés, pourtant, ils sont de plus en plus nombreux en France à arpenter le bitume. Dans leurs estafettes ou leurs magasins sur roues, ils sillonnent les routes champêtres souvent délaissées. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre commerçants itinérants : certains lancent leur activité, d’autres doivent la transmettre ou la faire perdurer avec originalité. Pour ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier, travailler sur la route, c’est un choix de vie sans routine.