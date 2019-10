Grands Reportages du 26 octobre 2019 - Les nouveaux aventuriers

Un reportage de Robert Iseni et Julie LegeindreImages : Robert Iseni Montage : Manuel Odinet et Yoann PortigliattiProduction : KM En quête de sensations fortes et de rencontres authentiques, quelques Français se lancent, chaque année, d'incroyables défis. Des hommes et des femmes prêts à tenter l'aventure pour une bonne cause, pour dépasser leurs limites ou tout simplement pour réaliser un rêve. Baptiste va relier Paris à New York, à vélo et en pédalo pour alerter l'opinion sur le gaspillage alimentaire. Il va traverser l'océan Atlantique en pédalant. Sarah, surnommée "L'aventurière fauchée", réalise à 23 ans le tour du monde seule et sans argent. Quant au bloggeur voyageur "Capitaine Rémi", il va faire le tour du Sri Lanka en Tuk Tuk en offrant des courses de taxi gratuites aux habitants. Pendant plusieurs mois nous avons suivi ces aventuriers hors du commun à travers le monde.