Grands Reportages du 26 septembre 2020 - Un été pour redresser la barre !

Un reportage de Sophie Lagache et Charlotte MarieImages : Florent Hayet et Pierre-Yves DeheunynckMontage : Gaëlle Pidoux et Quentin CebeProduction : CAPA En quelques mois, l’épidémie de coronavirus a plongé l’industrie du tourisme dans la crise. Alors que la France accueillait en 2019 près de 90 millions de touristes, cette année, c’est tout un secteur qui risque de s’effondrer. A la veille de la saison estivale, restaurateurs, hôteliers et commerçants ont joué leur survie, redoublant d’imagination pour sauver ce qui pouvait encore l’être. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des restaurateurs en Haute-Savoie, des poissonniers dans l’Hérault, des gérants de station-service dans la Drôme et le patron d’un hôtel de luxe en Corse. Tous se sont donnés l’été pour redresser la barre.