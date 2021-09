Grands Reportages du 26 septembre 2021 - La justice du quotidien, justice marathon

Un reportage de Chloé VienneImages : Solène Oeino Montage : Alexandre Amaral et Alexandre BassoProduction : Tony Comiti ProductionsC’est la justice des petits désaccords, des coups de colère qui tournent mal. Des affaires pour lesquelles "il n’y a pas mort d’homme" comme on dit, mais qui empoisonnent la vie des Français. En milieu rural, les tribunaux de proximité sont le dernier bastion de cette justice du quotidien. Souvent seuls à bord, les juges y jonglent entre affaires familiales, conflits de voisinage, ou tutelles... Pendant plusieurs mois, nous avons pu poser nos caméras dans les salles d’audiences, et saisir l’intimité de cette justice qui nous concerne tous.