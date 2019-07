Grands Reportages du 27 juillet 2019 - Affaires classées, sur la piste des tueurs...( Numéro 2)

On les appelle les "meurtres non-élucidés", les "affaires classées" ou les "cold cases". Chaque année, des enquêtes pour homicide n’aboutissent pas. Le tueur court toujours. Ce n’est parfois que quelques années voire dizaines années plus tard que grâce à un élément nouveau, à la persévérance de la famille de la victime ou à une récidive malheureuse, l’enquête est rouverte et permet parfois l’arrestation du suspect. Pendant près d’un an, les équipes de Grands reportages ont suivi l’évolution de deux affaires pleine de rebondissements et d’émotion. Il s’appelait Ludovic Janvier, il a été enlevé le 17 mars 1983 dans la banlieue de Grenoble, sous les yeux de son grand frère. Sa disparition est l’un des faits divers les plus troublants des trente dernières années. La justice a failli classer l’affaire, mais la famille n’a jamais abandonné.