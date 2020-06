Grands Reportages du 28 juin 2020 - Arnaques, sur la piste des escrocs

Un reportage d’Elise RichardImages : Candice Baudin, Pierre Duyckaerts, Richard Montrobert et Pierre TailliezMontage : Marie-Noëlle Beck de Saint JoreProduction : KM Chaque année en France, près de 200 000 personnes sont victimes d’escroqueries et d’abus de confiance. Certaines perdent quelques milliers d’euros, d’autres les économies d’une vie. Un chiffre édifiant, qui ne révèle qu’en partie l’ampleur des faits. Nombreuses sont les victimes à ne pas porter plainte, par honte d’avoir été bernées ou parce qu’elles pensent que cela ne servira à rien. Pour aider ces particuliers à récupérer leurs biens, des hommes et des femmes se battent au quotidien. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces chasseurs d’arnaques.