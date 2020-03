Grands Reportages du 28 mars 2020 - Les amoureux du volcan

Les amoureux du volcan Un reportage de Valentine Patry et Morgan Doux Montage : Giuseppe Gravina (Est Info TV) Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs du monde. Pourtant des réunionnais vivent sur ses pentes et se sont adaptés à l’immensité et à l’hostilité des paysages. Vivre sur l’île de la Réunion, au milieu de 300 cratères, c’est le quotidien de Vincent, Mitza et Patrick.