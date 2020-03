Grands Reportages du 28 mars 2020 - Les trésors et les secrets du port d'Anvers

Un reportage de : Jérôme SesquinImage : Christophe Maizou, Bernard CazedepatsMontage : Anne-Julie ToullecProduction : Editel C'est l'un des plus grands ports du monde...le port d'Anvers. Situé à quelques encablures de la France, il reçoit plus de 10 millions de containers chaque année. Des navires toujours plus gros viennent y décharger leurs cargaisons venues du monde entier. Mais ce développement a un revers : ces dernières années, Anvers est aussi devenu une plaque tournante des trafics de drogue. Près de la moitié de la cocaïne vendue en Europe passerait par Anvers. Pendant plusieurs mois une équipe de "Grands Reportages" a exceptionnellement pu plonger dans les coulisses de ce port hors du commun. Elle a partagé le quotidien d'amoureux du port et de ceux qui essayent de le protéger…