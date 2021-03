Grands Reportages du 28 mars 2021 - A la découverte de la France avec Jean-Pierre Pernaut : l'Alsace

Un reportage de Philippe Poiret et Delphine KluzekImages : Cyril Havoudjan, Florent Hayet et Cyril ThomasMontage : Virginie LetendreProduction : Capa Presse Après avoir mis les régions à l’honneur pendant trente ans dans ses journaux, Jean-Pierre Pernaut casse les codes, en quittant son studio pour repartir sur le terrain et aller à la rencontre des défenseurs du patrimoine régional et de leurs traditions. Première étape de ce tour de France : l’Alsace, la plus petite région, mais aussi l’une des plus célèbres pour la richesse de son patrimoine. Dans des ateliers d’artisans d’exception, des caves d’affinage, sur des marchés, Jean-Pierre Pernaut a partagé la vie de ces femmes et de ces hommes qui, chaque jour, se battent pour l’excellence de leur travail. Entre dégustation des spécialités culinaires et découverte du patrimoine architectural, entre apprentissage des rudiments de la langue alsacienne et fous rires lorsque Jean-Pierre Pernaut met la main à la pâte, l’un des présentateurs les plus populaires de France met toute sa spontanéité et sa curiosité au service de cette identité régionale qu’il chérit tant.