Grands Reportages du 28 novembre 2021 - Le spectacle reprend !

Un reportage de Chloé Alexandre, Agathe Lanté et Michel GuétienneImages : Julien Nativel, Tony Casabianca, François Gagnant et Nathalie VerdierMontage : Gaëlle Pidoux - Production : Elephant & Cie«Fermé pour cause de Covid-19 ». Pendant 18 longs mois, les spectacles ont été l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Plus de public, plus d’artistes sur scène… Dans les cabarets, les cirques, les théâtres, les salles de concert, la tristesse a peu à peu cédé la place au découragement. Mais depuis la rentrée, tout repart ! Sous l’effet conjugué de la vaccination et du pass sanitaire, les salles ont pu relancer leur activité. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi trois salles mythiques – Le Crazy Horse, l’Ange Bleu (plus grand cabaret de France près de Bordeaux) et le Cirque Arlette Gruss – pour raconter comment leurs troupes se sont préparées à la grande première, après une si longue interruption… Une résurrection sous haute tension, d’autant que pour beaucoup, les caisses sont vides et les annulations nombreuses !