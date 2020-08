Grands Reportages du 29 août 2020 - Trottinettes, deux roues, voitures : la nouvelle guerre du bitume

Un reportage de Cyril ChapuisImages : Frédéric Elhorga, Cédric Fouré et Mathilde GautryMontage : Marie-Noëlle Beck De Saint Jore et Alexandre AmaralTony Comiti Productions Monoroues, gyropodes, skates électriques… Les nouveaux engins se multiplient dans nos villes. Mais il y en a un qui révolutionne tout : la trottinette électrique. En moins d'un an, elles ont envahi les rues. Plus d'un million de Français les utilisent…et cela pose bien des problèmes. Les trottinettes sont partout, sur les trottoirs, les routes, les autoroutes parfois…et les accidents se multiplient. Certaines villes tentent de réagir mais le phénomène semble devenu incontrôlable. D'où viennent ces trottinettes ? Comment fonctionnent les sociétés qui les commercialisent ? Comment limiter le nombre d'accidents ? Enquête sur un phénomène en mouvement....