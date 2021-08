Grands Reportages du 29 août 2021 - Epaves roulantes : scandales et arnaques

Réalisation : Bertrand BolzingerImages : Bertrand Bolzinger, Charles Comiti et Mathéo RemarkMontage : Antoine Laviolle Tony Comiti ProductionsLe marché du véhicule d’occasion enregistre, chaque année, des records. L’année dernière, environ six millions automobiles ont changées de main. Mais sans le savoir, vous êtes peut-être au volant d’une épave roulante. Depuis plusieurs années, les scandales se multiplient. En 2015, 5 000 voitures d’occasions gravement accidentées et mal réparées ont été revendues par des garagistes sans scrupules avec la complicité d’experts. En 2017, 1 000 voitures dangereuses ont été rappelées par le ministère de l’Intérieur. Ces méfaits ont déjà causé la mort d’un jeune homme de 19 ans. Nous avons donc voulu savoir si nous pouvions encore acheter et rouler en toute sécurité dans une voiture d’occasion. Notre enquête révèle comment, certains experts, garagistes, contrôleurs techniques et mêmes des voleurs de voitures parviennent toujours à remettre en circulation des milliers de voitures dangereuses, chaque année...