Grands Reportages du 29 décembre 2019 - Courchevel, des vies au sommet

C'est une station de ski parmi les plus célèbres du monde : Courchevel. Elle est devenue depuis sa création en 1946, un incontournable pour les amateurs de luxe, et de ski. De 2 500 habitants l'été, la fréquentation est multipliée par dix pendant l'hiver. Ce petit village de Haute-Savoie est l'endroit de France qui compte le plus grand nombre de palaces et de restaurants étoilés au mètre carré. Pourtant des Français comme les autres y travaillent ou y séjournent pour skier. Ils sont pisteurs, gendarmes, employés d'hôtels ou simples vacanciers. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi de jour, comme de nuit, ces amoureux… de Courchevel.