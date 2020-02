Grands Reportages du 29 février 2020 - Val d'Isère, que la montagne est belle

Un reportage de Sophie LagacheImage : Pierre-Yves Deheunynck et Marc SainsauveMontage : Quentin CèbeProduction : IMAGISSIME C'est une des stations françaises les plus connues dans le monde, celle de Jean-Claude Killy et de nombreuses compétitions internationales. Avec ses 300 km de pistes, elle attire chaque hiver des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier. Pourtant, nichée à 1850 mètres d'altitude, elle a su garder son âme de village, au cœur des Alpes. Mais si beaucoup ne font qu'y passer, certains sont passionnément attachés à leur station et se battent au quotidien pour qu'elle reste l'une des plus attractives.