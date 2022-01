Grands Reportages du 29 janvier 2022 - Arnaques au made in France

Un reportage d’Elise Richard Image : Candice Baudin, Marie-Laure Gautier, Sarah BracqMontage : Gaëlle Pidoux, Marie-Noëlle Beck de Saint Jore, Sebastian PerezProduction : CAPA PresseDepuis quelques années, le made in France est plus que jamais plébiscité. Avec la crise sanitaire, deux Français sur trois ont ainsi augmenté leur consommation de produits fabriqués sur notre territoire. Effet collatéral de cet engouement : les arnaques se multiplient. Ces tromperies sur l’origine font de nombreuses victimes. D’abord, les consommateurs qui, pensant acheter local, se font duper. Mais aussi les entreprises françaises qui produisent réellement en France et subissent une concurrence déloyale. Pour préserver notre patrimoine et notre savoir-faire, partout en France, des femmes et des hommes se battent avec ferveur. Nous les avons accompagnés pendant plus d’un an dans leur traque au faux «made in France».