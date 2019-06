Grands Reportages du 29 juin 2019 - Des hommes qui ont le feu sacré

Joffrey, David, Estelle et leurs collègues sont pompiers professionnels à Tourcoing. Alain, lui, est médecin en chef chez les sapeurs-pompiers de Paris. Enfin, Sophie et Christophe sont marins-pompiers à Marseille.Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages s'est immergée dans les trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français et a suivi ces hommes et ces femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à sauver celle des autres.Filmés en simultané à Tourcoing, Paris et Marseille, ils sont confrontés à des situations fortes et nous font part de leur point de vue sur la réalité d'un métier pas toujours facile.