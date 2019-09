Grands Reportages du 29 septembre 2019 - Le défi des artisans du luxe

Un reportage de Delphine KLuzekImages : Cyril Havoudjan, Florent Hayet, Mickaël Merle et Guillaume BirotMontage : Virginie LetendreProduction : Capa presse Ces robes de rêve ou ces bijoux hors de prix, la plupart des femmes aimeraient les porter, mais d'autres rêvent, eux, de les réaliser. Travailler dans l'artisanat du luxe est la garantie de maîtriser des savoir-faire d'exception et de manipuler les matières premières les plus nobles. Mais le chemin est long pour y parvenir : des formations ultra-sélectives et un apprentissage dans les plus grandes maisons où le niveau d'exigence est très élevé. Qui sont ces hommes et ces femmes de l'ombre grâce à qui les empires du luxe français traversent les décennies sans jamais s'épuiser ? Comment accède-t-on à l'élite des métiers de l'artisanat du luxe ? Nous allons suivre le parcours de quatre artisans du luxe en devenir, qui commencent à peine à toucher leur rêve du bout des doigts.