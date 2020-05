Grands Reportages du 3 mai 2020 - Mariages au bout du monde

Un reportage de Morad Ait-Habbouche et Eléna Le RunigoImages : Morad Ait-Habbouche et Eléna Le RunigoMontage : Quentin Ramond Production : "Elle Est Pas Belle la Vie !" C'est une tendance en vogue… Chaque année, de plus en plus de Français décident de se marier à l'autre de bout du monde. Des cérémonies de rêve, hors des sentiers battus, pour des souvenirs exceptionnels. Certains choisissent de se dire "oui" rien qu'à deux, sur une île paradisiaque, entourés d'eau turquoise et de sable fin. D'autres misent sur l'originalité avec une cérémonie ou un décor insolite. Enfin, il y a ceux qui se plient aux traditions du pays de leur conjoint pour un dépaysement garanti. Une équipe de Grands reportages a suivi trois couples qui partent s'unir à des milliers de kilomètres de l'hexagone. Mais se marier à l'étranger est un parcours semé d'embûches. Il faut préparer à distance le mariage, convaincre leurs proches de les suivre à l'autre bout du monde, mais aussi s'adapter à des coutumes locales pas toujours prévues à l'avance….