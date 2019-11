Grands Reportages du 3 novembre 2019 - Les mystères de Madrid

Plus de 40 000 Français sont tombés sous le charme de la capitale espagnole, au point de s’y installer. Moins connue que Rome, Londres ou Paris, Madrid est pourtant beaucoup plus qu’une simple ville. Elle est avant tout un art de vivre. On y rit beaucoup, on s’y couche tard et une fois découverte, on a bien du mal à la quitter. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les aventures de quatre Français "muy simpatico" ! Ils nous font découvrir les charmes et les trésors cachés de cette ville unique en son genre.