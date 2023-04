Grands Reportages du 30 avril 2023 - Charles III cet inconnu

Du Roi Charles III, on ne sait en réalité pas grand-chose. Durant une heure ce documentaire dévoile les moments clés de sa vie et les traits de sa personnalité peu connue du grand public. Depuis son enfance solitaire et sa passion pour le sport jusqu’à son mariage raté avec Diana et sa longue réhabilitation auprès des Anglais. Un portrait singulier sur celui qui est engagé en faveur de l’écologie depuis de nombreuses années, qui est parvenu à imposer la femme de sa vie tout en se rapprochant, petit à petit, du peuple anglais. Un film éclairant sur la monarchie de demain, sur les engagements et les controverses de l'homme qui s'apprête à monter sur le trône.