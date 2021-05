Grands Reportages du 30 mai 2021 - Leurs vies cachées

Un reportage d’Emilie Refait Images : Vincent Ferreira Montage : Jean-Louis CaronProduction : HTO PRODUCTIONSTalent caché, rêve d’enfant ou passion dévorante, on a tous un jardin secret à cultiver. Dans la «vraie vie» pourtant, entre le travail et la famille, ce n’est pas toujours simple d’aller au bout de ses rêves. Beaucoup les abandonnent… mais certains, au contraire, décident de les vivre, pleinement, parfois de façon assumée d’autres fois de façon plus cachée. Les trois français que nous avons suivi ont décidé de croire en leur bonne étoile. Travailleurs infatigables, ils mènent donc une double vie : celle de monsieur et madame tout le monde… et leur vie d’artiste ! Un notaire parisien devenu star du cinéma en Russie, un ouvrier automobile qui va vivre son rêve de clown, et une esthéticienne qui, tous les weekends, chante devant plus de mille personnes…