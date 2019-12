Grands Reportages du 30 novembre 2019 - Contrefaçons alimentaires : sur la piste des faussaires

Un reportage de Charlotte Espel et Jean-François Coulomb des ArtsImages : Pierre-Antoine Auger, Bertrand Saliou et Yulia VasilyevaMontage : Pascal Hainaut, Anthony Journo, Colin Guillemant et Adrien Joly Production : STP ProductionsC’est un fléau qui ne cesse de se développer : les contrefaçons alimentaires. Un Français sur trois aurait déjà acheté des aliments contrefaits. Une huile d'olive sur un marché provençal, un riz bio de Camargue, un fromage du jura, des grands crus bordelais… A priori, ces produits sentent bon le terroir français et leurs étiquettes sont censées le prouver. Mais attention, ce n’est pas toujours le cas ! La contrefaçon alimentaire est un fléau économique et un danger pour la santé. Un marché estimé à près de deux milliards d’euros. En France, certains ont décidé de s’y attaquer avec vigueur. Ils sont gendarmes, membres d’associations ou producteurs, nous les avons suivis dans leurs enquêtes.