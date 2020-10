Grands Reportages du 31 octobre 2020 - Aventures en famille et en musique

Un reportage de Caroline Conte et Julie ZwobadaImages : Christophe Astruc, Bertrand Rubé et Franck DhelensMontage : Emmanuel CorreProduction : L2 Films Les orchestres de familles n’ont jamais été aussi nombreux en France. Quoi de plus beau que de jouer avec ses parents, enfants, cousins, grands-parents ? A tel point qu’un championnat de France des orchestres de familles vient d’être créé. De belles aventures qui, entre la vie de famille, les répétitions, les spectacles et les concours à préparer assurent des moments de vie intenses. Pendant près d’un an, une équipe de Grands reportages a suivi trois joyeuses tribus et partagé leur quotidien.