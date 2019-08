Grands Reportages du 4 août 2019 - Un été avec la répression des fraudes

L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils sont inspecteurs à la Direction départementale de la Protection des populations : restaurants, supermarchés mais aussi campings ou clubs de vacances, rien n’échappe à leurs contrôles. Ils scrutent à la loupe l’hygiène et traquent les fraudes et les contrefaçons. Pendant tout l’été, les équipes de « Grands Reportages » ont suivi des inspecteurs sur le littoral méditerranéen, des Alpes Maritimes au Gard, en passant par le Vaucluse.