Grands Reportages du 4 avril 2020 - Aventures en famille - Episode1

Un reportage de Guillaume BarthélémyImages : Guillaume Barthélémy, Julien Diaz, Antoine Boddart et Yacine Ben Jannette Montage : Marie-Noëlle Beck de Saint JoreProduction : Tony Comiti Tout plaquer pour partir vivre l’aventure à l’autre bout du monde, beaucoup en rêvent, mais peu sautent le pas. Cette envie de liberté et d’exotisme paraît encore moins accessible en famille. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer. Pour quelques mois, ou pour la vie. Nous avons suivi trois familles qui se sont embarquées dans ce défi fou, loin de la routine et de tout confort, et surtout… avec des enfants en bas âge.