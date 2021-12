Grands Reportages du 4 décembre 2021 - Le Mont Saint-Michel secret

Un reportage de Hélène MaucourantImage : Vincent Huchot, Vincent PerretMontage : Aurélie SannerProduction : TF1 prodDepuis des millénaires, le Mont Saint-Michel fascine et inspire. Sanctuaire, haut lieu de pèlerinage, ensemble architectural monumental… son abbaye, spectaculaire, surplombe la baie, imposante et pleine de mystère. Le Mont Saint-Michel attire des millions de touristes et pèlerins chaque année. Classé au patrimoine de l’Unesco, le Mont représente à la fois un trésor architectural mais aussi un site naturel unique. Les habitants de la baie du Mont Saint-Michel se battent pour préserver celle qu’ils appellent «la Merveille». Forgeron, guide, confiseur, mytiliculteur ou pilote d’hélicoptère…ils vont nous en faire découvrir les secrets.