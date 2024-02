Grands Reportages du 4 février 2024 - L'appel de la Montagne

La montagne fascine et avec des étés toujours plus chauds, elle attire de plus en plus de français, séduits par la beauté des paysages et par la vie simple et tranquille. Certains d’entre eux y vont pour y réaliser des exploits, des projets fous, et à se lancer des défis incroyables. Pendant plusieurs mois nous avons suivi des amoureux de la montagne. Certains, musiciens, y feront une tournée unique en son genre. Un autre, cuisinier étoilé, va organiser un repas gastronomique dans un vieux refuge sans cuisine. Un couple va tenter de fabriquer une bière…à la neige… Tous vont vivre « l’appel de la montagne » !