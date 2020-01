Grands Reportages du 4 janvier 2020 - Je danse autour du monde

Un reportage de Eric Lemasson et Vincent BarthélémyImages : Arnaud Faura et François Bordes Montage : Alexandre GosseletProduction : Les productions du moment C'est une aventure hors du commun, l'aventure d'une vie que s'offre Olga, l'une des danseuses phare du célèbre Moulin Rouge. Chaque soir, depuis treize ans, son solo de French Cancan épate les spectateurs venus du monde entier. Son autre numéro fétiche est une nage endiablée avec des serpents dans une piscine de verre. Née dans les steppes d'Asie centrale, Olga la Kazakhe aime les défis et le risque. Cette fois, elle a donc décidé de partir près d'un an et de conquérir les plus grands spectacles du monde. Elle va postuler partout, en Thaïlande, à Cuba, aux Etats-Unis…et tenter d'intégrer des shows exceptionnels juste pour une soirée. Ensuite elle n'aura que quelques jours pour prouver à tous que les danseuses de cabarets français font bien partie des meilleures au monde…