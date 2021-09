Grands Reportages du 4 septembre 2021 - Un été de rêve à Biscarrosse

Un reportage de Laura Spinosi et Lisa BeauvalImages : Cyril Thomas, Cédric Fouré, Jérôme Mars et Yacine Ben JannetteMontage : Pierre Le Chaponnier et Slawek KuchalskiProduction : KalisteAu fil des étés, elle devient toujours plus à la mode… Biscarrosse et sa plage de 15 kilomètres de sable fin. Une richesse qui permet à la station balnéaire de multiplier sa population par dix chaque été, passant de 14 000 à 140 000 habitants. Située à 35 kilomètres au sud du Bassin d’Arcachon, la ville a su séduire par son profil à la fois familial et sportif. Mais gérer un tel afflux de population n’est jamais simple. En trois mois les commerçants de la ville jouent leur année. Notre équipe a suivi des Landais qui donnent tout pour que leur saison soit une réussite.