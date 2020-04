Grands Reportages du 5 avril 2020 - Immersion dans une prison de haute sécurité

Un reportage de Stéphane GroussardImages : Stéphane GroussardMontage : Emmanuel CharrierasProduction : Elephant & Cie C’est un document exceptionnel. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu filmer le quotidien de la prison la plus sécurisée de France, la maison centrale de Vendin-Le-Vieil, près de Lens. Filin anti-hélicoptères, 400 caméras infrarouges, trois murs d'enceinte de douze mètres… Elle abrite 112 détenus, dont les plus dangereux de notre pays et le célèbre Redoine Faïd, roi de l’évasion. Objectif : les remettre dans le droit chemin.