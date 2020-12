Grands Reportages du 5 décembre 2020 - Cap Ferrat, un palace face à la crise

Un reportage de Sébastien Girodon Images : Sébastien Girodon Montage : Alexandre BassoProduction : Productions Tony Comiti Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, à côté de Nice, est l’un des 31 hôtels de luxe français ayant obtenu la plus haute distinction : l’appellation "Palace". Au cœur d’un écrin de verdure de 7 hectares faisant face à la Grande Bleue, il incarne depuis sa création en 1908, le luxe, et le glamour de la Côte d’Azur… Un lieu mythique, qui attire depuis plus d’un siècle, les plus grands noms de ce Monde : Winston Churchill et Elisabeth Taylor y avaient leurs habitudes, et les enfants de Charlie Chaplin ont appris à nager dans sa mythique piscine de 33 mètres de long, remplie d’eau de mer chauffée à 28°… Plus de 300 employés s’activent jour et nuit, avec l’obsession du détail, la recherche permanente de la perfection. Mais cette année, le coronavirus a bouleversé l’organisation et fait trembler ce palace classé pourtant parmi les plus beaux de France.