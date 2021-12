Grands Reportages du 5 décembre 2021 - Le jeu vaut-il la chandelle ?

Un reportage de Cyrille MasseyImage : Antoine Schmidt, Rémi Levin, Richard MichelMontage : Erwan ThomasProduction : KMJeux de société, concours, loto, paris sportifs, casino… Les français n’ont jamais été aussi joueurs ! A cause ou malgré la crise, la fièvre du jeu gagne les Français qui dépensent de plus en plus d'argent dans ces pratiques. Pour quelques euros ou beaucoup plus, ils partagent un même objectif : décrocher le jackpot. Hasard, stratégie, compétition... Pendant plusieurs mois, une équipe de « Grands Reportages » a suivi ces passionnés qui vivent …par amour du jeu.