Grands Reportages du 5 juillet 2020 - Comparutions immédiates

Un reportage d’Emmanuel Charlot Images : Romain Hamdane et Jean-Pierre Guillerez Montage : Alexandre Basso (Tony Comiti Productions) Un coup de couteau pour une insulte, un tabassage pour un coup de klaxon… Près de 800 cas de violences gratuites sont déclarés chaque jour en France. En 2017, les chiffres ont atteint des records. Pour juger les faits les plus graves, les magistrats disposent d’une procédure d’urgence : la comparution immédiate. A Nîmes, leur nombre a augmenté de 35% entre 2016 et 2017. Elle permet de juger les auteurs dans la foulée de leur garde-à-vue, parfois le jour même. Des audiences où prévenus et victimes se retrouvent face-à-face, dans l’émotion encore vive des faits. Exceptionnellement, nous avons pu poser nos caméras au tribunal de Nîmes et assister à ces procédures d’urgence…